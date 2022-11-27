Форвард «Каролины» Свечников не смог забить лакросс-гол в матче с «Калгари»
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На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз» и одержала победу со счётом 3:2.
В одном из эпизодов матча российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников попытался исполнить лакросс-гол. Россиянину удалось поднять шайбу на крюк клюшки, однако до вратаря шайбу донести не удалось. Нападающий «Калгари» Микаэль Баклунд разгадал задумку Свечникова и ударом клюшки сбил шайбу у россиянина.
Напомним, россиянин в ходе карьеры несколько раз забивал лакросс-голы. Свечников в прошедшем матче отметился результативной передачей. Всего на счету 22-летнего россиянина в текущем сезоне НХЛ 22 (13+9) очка в 22 матчах.
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