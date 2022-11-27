Карандин: Мартемьянов — открытие сезона, его «Сибирь» играет не так скучно, как «Адмирал»

Судья международной категории Юрий Карандин считает, что «Сибирь» и «Адмирал» могут попасть в плей-офф в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Так же специалист отметил работу главного тренера новосибирской команды Андрея Мартемьянова.
«Не только для меня, но и для всего Сибирского региона открытием стал наставник «Сибири» Андрей Мартемьянов. Жёсткий тренер, который даёт результат. При этом «Сибирь» играет не так скучно, как «Адмирал» — ещё одно открытие этого сезона. Какие-то творческие вещи некоторым игрокам в Новосибирске разрешаются, тогда как во Владивостоке все или в обороне, или на рельсах. Для Новосибирска важно, что его команда не только защищается. Всё-таки сибиряки хорошо понимают хоккей и ценят творческую игру. Перед матчем в Новосибирске любой соперник, включая СКА и ЦСКА, знает, что здесь налегке не прокатишься, будет битва.
«Сибирь» и «Адмирал» могут попасть в плей-офф? Да, такие надежды есть. Но «Сибири» всё-таки будет потяжелее, календарь у Владивостока более предпочтительный. В декабре у «Адмирала» — шесть дальневосточных дерби! Сам по себе такой перекос встреч одних и тех же соперников вызывает вопросы, так ещё в соперниках у Владивостока — разобранный «Амур». Значит, очков девять-десять в этих матчах «Адмирал» наберёт», цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
«Сибирь» и «Адмирал» являются соседями по турнирной таблице. Дальневосточный клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции, тогда как новосибирцы расположились строчкой ниже. В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Северсталью» 28 ноября. «Адмирал» 30 ноября примет на своём льду нижегородское «Торпедо».
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