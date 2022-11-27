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«Он был невероятен». Форвард «Колорадо» — о 41 сейве Георгиева в матче с «Далласом»

«Он был невероятен». Форвард «Колорадо» — о 41 сейве Георгиева в матче с «Далласом»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Логан О'Коннор восхитился игрой российского вратаря «лавин» Александра Георгиева в матче с «Далласом» (4:1). Россиянин отразил 41 из 42 бросков по воротам и был признан первой звездой матча.

«Георгиев был невероятен сегодня. У соперника было много возможностей забить при игре в большинстве. Георгиев спасал нас каждый раз, когда мы больше всего нуждались в нём. Невозможно переоценить его значение в сегодняшнем матче для нас», — цитирует форварда журналист Меган Энгли в своей соцсети.

В текущем сезоне 26-летний вратарь провёл 13 матчей, в 10 из которых одержал победу. Процент отражённых бросков составил 93,3%. Напомним, в это межсезонье 26-летнего голкипера обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш», с которым Георгиев подписал трёхлетний контракт.

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