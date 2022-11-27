Георгиев — о победе над «Далласом»: ребята отлично помогали мне сегодня

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев считает, что в равных составах «лавины» смотрелись сильнее в матче с «Даллас Старз» (4:1), а основные шансы забить гол соперник имел при игре в большинстве. Россиянин отразил 41 из 42 бросков и стал первой звездой встречи.
«Было много бросков по моим воротам, но я чувствую, что мы играли очень, очень хорошо. Мы много времени провели в меньшинстве во втором периоде, когда у них были одни из самых опасных моментов, но при игре «5 на 5», я думаю, мы играли намного лучше. Ребята отлично помогали мне сегодня, они не давали сопернику играть на добивании. Партнёры не давали сопернику закрывать мне обзор, они проделали отличную работу», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне 26-летний вратарь «Колорадо» провёл 13 матчей, в 10 из которых одержал победу. Процент отражённых бросков составил 93,3%.
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