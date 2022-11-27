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Тренер «Ак Барса»: мы не смотрим на другие команды, нам важна своя игра

Тренер «Ак Барса»: мы не смотрим на другие команды, нам важна своя игра
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Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, на чём фокусируется казанская команда перед матчем с «Сочи». Встреча пройдёт сегодня, 27 ноября, в Казани. Начало матча — в 17:00 мск.

«Установка будет такой же – постараться забить первыми, не дать сопернику создать обилие шансов у наших ворот. Мы не смотрим на другие команды, нам важна своя игра. Нужно стараться цепляться за то, что у нас уже есть, развивать это, как можно меньше допускать индивидуальных ошибок. Сейчас мы сталкиваемся с их обилием. Постоянно говорим ребятам: «На площадке находятся пять человек. Если ошибся один, то четверо должны помочь», — цитирует тренера пресс-служба «Ак Барса».

Казанский клуб после 33 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.

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