Российский форвард Анисимов забросил две шайбы и стал лучшим игроком матча АХЛ

Сегодня прошёл очередной матч регулярного чемпионата АХЛ между «Рочестером» и «Лихай Вэлли». Победу в матче одержал фарм-клуб «Филадельфии» со счётом 5:1.
Российский нападающий «Лихай Вэлли» Артём Анисимов забросил две шайбы и отдал результативную передачу. 34-летний россиянин стал первой звездой матча.
Напомним, Анисимов чуть более недели назад подписал контракт с фарм-клубом «Филадельфии», за который успел провести четыре матча. Ранее россиянин подписывал пробное соглашение с «Флайерз» в сентябре 2022 года. Во время тренировочного лагеря 34-летний российский нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября.
За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард играл за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз», в которых провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.
Анисимов является чемпионом мира. В составе сборной России нападающий завоевал золотые медали в Минске.
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