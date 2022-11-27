«Шайба сама о клюшку ударится и попадёт в ворота». Григоренко об игре с Дацюком на ЧМ-2003

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов КХЛ Игорь Григоренко рассказал об игре с форвардом Павлом Дацюком на Чемпионате мира 2003 года и Александром Овечкиным на МЧМ-2003.
«Мы все стремились в главную команду страны. Поехать на чемпионат мира, конечно, было значимо и приятно. А играть с такой легендой, как Паша… Можно было просто бежать на дальнюю штангу и ждать, когда он отдаст передачу. Клюшку не нужно было даже подставлять – шайба сама об неё ударялась и попадала в ворота.
Игра с Овечкиным на МЧМ-2003? Тогда никто не думал, кто и каким хоккеистом вырастет. Мы просто знали, что в нашей команде все игроки являются достойными. Саша был настырным молодым парнем, который всегда рвался вперёд и, хотя был на два года младше большей части команды, никому не уступал», — цитирует Григоренко официальный сайт КХЛ.
Григоренко является обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Всего в КХЛ на счету нападающего 526 матчей, в которых форвард набрал 320 (168+152) очков. Григоренко является двукратным чемпионом мира среди молодёжи в 2002 и 2003 годах.
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