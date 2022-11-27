Реакция Ильи Воробьёва на гол «Салавата» после ошибки игроков «Металлурга»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Идёт второй период, счёт 1:1.

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин после ошибки хоккеистов «Металлурга». Игроки магнитогорского клуба не смогли укротить шайбу на собственном пятачке, быстрее всех в этой суматохе оказался хоккеист хозяев, который проткнул шайбу в сетку ворот «Металлурга». Главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв эмоционально отреагировал на такой обидный гол, отвернувшись от площадки и широко раскрыв глаза.

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Четыре дня назад эти команды уже встречались между собой, тогда победу праздновал «Металлург» со счётом 2:1.

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