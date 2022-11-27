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Реакция Ильи Воробьёва на гол «Салавата» после ошибки игроков «Металлурга»

Реакция Ильи Воробьёва на гол «Салавата» после ошибки игроков «Металлурга»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Идёт второй период, счёт 1:1.

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин после ошибки хоккеистов «Металлурга». Игроки магнитогорского клуба не смогли укротить шайбу на собственном пятачке, быстрее всех в этой суматохе оказался хоккеист хозяев, который проткнул шайбу в сетку ворот «Металлурга». Главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв эмоционально отреагировал на такой обидный гол, отвернувшись от площадки и широко раскрыв глаза.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Четыре дня назад эти команды уже встречались между собой, тогда победу праздновал «Металлург» со счётом 2:1.

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