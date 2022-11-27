«Спартак» и «Трактор» ушли в раздевалки за 37 секунд до конца периода из-за просмотра гола

В эти минуты в Челябинске «Трактор» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимает московский «Спартак». После второго периода счёт 5:2 в пользу красно-белых.
В концовке второго периода нападающий «Спартака» Даниэль Усманов с передач Максима Чудинова забросил пятую шайбу в ворота челябинцев. После гола тренерский штаб «Трактора» взял запрос на определение положения вне игры. Просмотр игрового момента настолько затянулся, что судьи приняли решение отправить команды в раздевалки за 37 секунд до окончания периода, которые будут доиграны в начале третьего периода. В итоге шайба была засчитана.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Трактор» сыграет с «Барысом» дома, «Спартак» примет минское «Динамо».
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