«Металлург» выиграл третий матч подряд, одержав волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» принимал но своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в матче со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) одержали гости.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Глеб Кузьмин с передачи Данила Аймурзина.
На шестой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Семён Кошелев с передачи Анатолия Никонцева.
В начале третьей двадцатиминутки Егор Коробкин с передач Павла Акользина и Михаила Фисенко вывел «Магнитку» вперёд. Окончательный счёт в матче установил Филипп Майе, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт дома с «Трактором» 2 декабря. «Металлург» сыграет в гостях с «Куньлунем» 29 ноября.
- 27 ноября 2022
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