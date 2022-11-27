Тертышный в ярости разломал клюшку о борт. У форварда 0 голов в 35 матчах

В Челябинске местный «Трактор» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал московский «Спартак». Победу со счётом 5:3 (2:1, 3:1, 0:1) одержали гости.

Нападающий челябинцев Никита Тертышный в матче не смог отличиться. Эта игра стала для 24-летнего форварда 35-й, в которых он не может забросить шайбу. В одном из моментов Тертышный от злости разломал клюшку о борт.

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В текущем сезоне у Никиты за 35 матчей 11 результативных передач при показателе полезности «-5». Последний раз Тертышный забивал в плей-офф сезона-2021/2022 7 апреля 2022 года в матче с «Металлургом» (1:2).

В следующем матче в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Трактор» сыграет с «Барысом» дома 30 ноября в 17:00 мск.