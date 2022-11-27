Главный тренер «Салавата» назвал причины седьмого поражения в восьми матчах

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итог матча с «Металлургом» (1:3).
«Хорошее начало с нашей стороны – контролировали шайбу, создавали моменты, забили первый гол. Затем невынужденная ошибка, которой воспользовался «Металлург». Дальше пытались создавать моменты, вратарь соперника останавливал шайбу на последнем рубеже. В конце не дотерпели.
Недостаток мастерства и опыта плюс пятая игра через день. В третьем периоде было видно, что ребята достают из себя ресурсы. Тяжело было. Много молодых ребят, которые впервые в такой ситуации. И играть против соперника, который моментально наказывает за ошибки.
Расписание такое, что тяжело было выходить на свежести играть. Пытались играть сбалансированно, побольше контролировать шайбу, не отдавать её «Магнитке». Мы знаем, что у соперника хорошие нападающие, если у них будет шайба, они могут что-то создать. Исходили из своего физического состояния. Сегодня «Магнитка» играла более агрессивно, заставляла нас ошибаться в своей зоне», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 27 ноября 2022
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