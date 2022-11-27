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Тренер «Салавата» Козлов: с «Магниткой» у меня многое связано, хотелось её обыграть

Тренер «Салавата» Козлов: с «Магниткой» у меня многое связано, хотелось её обыграть
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Металлурга» (1:3) рассказал об отношении к магнитогорскому клубу.

«Ребятам обязательно нужны выходные, а потом надо будет как следует подготовиться к ещё одному этапу до перерыва. Тяжело сейчас сказать по поводу травмированных. Надеюсь, к следующей игре кто-то вернётся, но боюсь строить оптимистичные прогнозы. По Мёрфи пока тоже тяжело сказать.

Удаление за шесть человек, там судья быстро среагировал. Не вижу, что это была ошибка в смене, это такое стечение обстоятельств. Что касается первого гола, то нужно было по-другому сыграть.

С «Магниткой» у меня многое связано, я провёл там пять лет, с этим у меня связаны приятные воспоминания. Скрывать не буду, хотелось её обыграть», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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