Нападающий «Ак Барса» Шипачёв забил впервые за месяц

В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимает «Сочи». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Второй гол в матче на 11-й минуте забил нападающий казанцев Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого. Эта шайба стала для Шипачёва первой с 22 октября 2022 года, когда он отличился в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

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До сегодняшнего матча, в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шипачёв за 33 игры за казанский клуб забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-5».