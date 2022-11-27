Нападающий «Ак Барса» Шипачёв забил впервые за месяц
Поделиться
В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимает «Сочи». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Второй гол в матче на 11-й минуте забил нападающий казанцев Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого. Эта шайба стала для Шипачёва первой с 22 октября 2022 года, когда он отличился в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
До сегодняшнего матча, в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шипачёв за 33 игры за казанский клуб забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-5».
Новость по темеРадулов впервые в сезоне будет капитаном «Ак Барса»
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
18:04
-
17:51
-
17:42
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
17:11
-
17:01
-
16:42
-
16:33
-
16:15
-
15:37
-
15:02
-
14:42
-
14:21
-
13:44
-
13:22
-
12:58
-
12:39
-
12:04
-
11:38
-
11:20
-
11:00
-
10:24
-
10:00
-
09:23
-
09:06
-
08:41
-
08:27
-
08:11
-
07:45
-
07:29
-
07:24
-
07:18
Партнерский контент