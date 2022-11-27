«Чего бояться? Надо давать им возможность». Гришин — об игре молодых хоккеистов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с «Трактором» (5:3) и оценил игру молодых игроков красно-белых.
«Вышли играть две команды. Показали интересный и зрелищный хоккей, огромное количество моментов, много бросков. Зрителям нравится, торсида «Трактора» шумит, болельщики «Спартака» тоже шумят. Такой хоккей и должен быть. Мы сегодня забили больше, чем «Трактор», поэтому и победили.
Не боимся ли доверять молодым? Как видите – нет. Наоборот, пытаемся. Я, конечно, рад сегодня за всю команду, но особенно за молодых ребят, которые забросили свои первые шайбы в КХЛ. Для Усманова это всего лишь третья игра в лиге. Тот же Егоров играет достаточно много, но и для него шайба тоже стала первой. Я очень рад, что команда их так поддерживает. Они чувствуют себя комфортно и забивают. А чего бояться? Хорошие ребята, умеют играть. Надо просто давать им возможность», — приводит слова Гришина сайт «Трактора».
После победы «Спартак» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.
- 27 ноября 2022
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