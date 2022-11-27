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Ак Барс — ХК Сочи. Прямая трансляция
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Радулов — третий игрок в истории КХЛ с 400 передачами

Радулов — третий игрок в истории КХЛ с 400 передачами
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В эти минуты в Казани проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимает «Сочи». После второго периода счёт 5:2 в пользу хозяев.

В моменте с третьим голом хозяев передачу на гол Дмитрия Воронкова отдал Александр Радулов. Эта передача стала для Радулова 400-й в лиге. По этому показателю он уступает только бывшему форварду «Металлурга» Сергею Мозякину (509) и своему одноклубнику Вадиму Шипачёву (567).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Казанский клуб за 33 сыгранных матча в рамках регулярного сезона набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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