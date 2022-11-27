Главный тренер «Трактора» оценил эмоции Никиты Тертышного на скамейке клуба

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5) и рассказал про эмоции нападающего челябинцев Никиты Тертышного на скамейке.

«Нас наказали за наши же ошибки. Соперник этим воспользовался. Есть проблемы с реализацией: были моменты в большинстве и при выходах два в один. Не хватает нам завершения. Эти моменты повлияли на исход матча.

Думали поменять Илью Проскурякова раньше? Можно ли сказать, что ошиблись с выбором стартового голкипера сегодня? Если брать результат, то да. Были моменты, сказали Сергею Мыльникову разминаться и готовиться. В меньшинстве Илья сыграл уверенно, поэтому не стали менять. В четвёртой шайбе – выпустили свежее звено, но неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили. В третьем периоде были вынуждены перейти на игру в три звена, чтобы взвинтить темп, местами получалось.

Есть смысл доверять молодым игрокам «Трактора»? Будем думать по составу. Конечно, смотрим игры «Челмета» и «Белых Медведей». Ребята будут привлекаться к тренировкам и дальше. Провели до этого матча тренировки, приняли решение, что сегодня сыграем в таких сочетаниях. Планировали изменения, но счёт не позволял. Играли в три звена, поэтому не было возможности выпустить Яппарова. Хотим и будем молодых ребят привлекать. Будут играть те, кто готов.

Что-то говорили Тертышному в перерыве, пытались его успокоить? Мы всегда обращаем внимание в таких моментах на то, что эмоции нужно сдерживать, они должны быть направлены в нужное русло. На Никиту давит отсутствие шайб, он очень хочет забить», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

После поражения «Трактор» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче челябинцы сыграют с «Барысом» дома.