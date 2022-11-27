Журналист Sportsnet оценил игру российского нападающего «Эдмонтона» Клима Костина
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Журналист Sportsnet Марк Спектор в своём «твиттере» поделился мнением об игре российского нападающего «Эдмонтона» Клима Костина.
«Костин очень похож на Пульюярви. Ему нужно оставаться в третьем-четвёртом звене, научиться надёжно играть и не чувствовать давления, связанного с набором очков в первых двух звеньях.
Ему нужен фундамент, и он находит его в последнее время. Не нужно торопить его», — написал Спектор.
Костин в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «нефтяников» шесть матчей, в которых результативными баллами не отметился. Всего за свою заокеанскую карьеру 23-летний центрфорвард провёл 52 матча, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-4».
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