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«Ак Барс» уверенно обыграл «Сочи». У Кагарлицкого и Шипачёва по три очка

«Ак Барс» уверенно обыграл «Сочи». У Кагарлицкого и Шипачёва по три очка
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимал «Сочи». Победу со счётом 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) одержали хозяева.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина. На 11-й минуте удвоил преимущество казанцев Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого.

На первой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Дмитрий Воронков с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. На седьмой минуте второго периода первую шайбу «Сочи» в матче забросил Артур Тянулин с передачи Егора Бабенко. На 12-й минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Артём Галимов с передач Никиты Дыняка и Константина Лучевникова. На последней минуте второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Сочи» забил Дмитрий Уткин, у «Ак Барса» — Илья Сафонов.

На шестой минуте третьего периода Дмитрий Воронков с передач Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачёва довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Кагарлицкий (Шипачёв, Юдин) – 01:10 (5x5)   2:0 Шипачёв (Юдин, Кагарлицкий) – 10:13 (5x5)   3:0 Воронков (А. Радулов, Войнов) – 20:24 (5x3)   3:1 Тянулин (Бабенко) – 26:28 (5x5)   4:1 Галимов (Дыняк, Лучевников) – 31:45 (5x5)   4:2 Уткин (Завгородний, Ярулин) – 39:13 (5x5)   5:2 Сафонов – 39:51 (5x5)   6:2 Воронков (Кагарлицкий, Шипачёв) – 45:41 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с новосибирской «Сибирью» 30 ноября. «Сочи» 29 ноября сыграют в гостях со СКА.

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