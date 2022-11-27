«Ак Барс» уверенно обыграл «Сочи». У Кагарлицкого и Шипачёва по три очка

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимал «Сочи». Победу со счётом 6:2 (2:0, 3:2, 1:0) одержали хозяева.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина. На 11-й минуте удвоил преимущество казанцев Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого.

На первой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Дмитрий Воронков с передач Александра Радулова и Вячеслава Войнова. На седьмой минуте второго периода первую шайбу «Сочи» в матче забросил Артур Тянулин с передачи Егора Бабенко. На 12-й минуте периода четвёртую шайбу хозяев забросил Артём Галимов с передач Никиты Дыняка и Константина Лучевникова. На последней минуте второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. У «Сочи» забил Дмитрий Уткин, у «Ак Барса» — Илья Сафонов.

На шестой минуте третьего периода Дмитрий Воронков с передач Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачёва довёл счёт до крупного.

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Следующий матч «Ак Барс» проведёт дома с новосибирской «Сибирью» 30 ноября. «Сочи» 29 ноября сыграют в гостях со СКА.

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