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Знарок — о 6:2 с «Сочи»: всё было здорово. Наверное, «Ак Барс» находит свою игру

Знарок — о 6:2 с «Сочи»: всё было здорово. Наверное, «Ак Барс» находит свою игру
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу над «Сочи» (6:2) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги и заявил, что казанцы «находят свою игру».

«Неплохая игра для нас, нас с победой, хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, всё было здорово. Причина уверенной победы – уровень соперника или игра «Ак Барса»? Мы не будем смотреть на соперника. Наверное, находим свою игру», — предаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы «Ак Барс» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч казанцы проведут дома с новосибирской «Сибирью» 30 ноября в 19:00 мск.

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