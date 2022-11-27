Главный тренер «Сочи» после поражения 2:6 высказался о глобальной проблеме клуба

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов после крупного поражения от «Ак Барса» (2:6) сказал, что проблема южан в отсутствии игроков из-за болезней.



«Сегодня Казань очень собранная вышла на лёд, было отличное движение, переигрывали нас, заставляли ошибаться. За это мы и получали голы. Тем не менее были и с нашей стороны неплохие моменты, хорошие эпизоды, ребята боролись до конца. У нас очень много молодёжи, которая учится, набирается опыта. Хотелось бы, конечно, побеждать почаще, но пока не получается.



На сегодняшний момент у нас нет порядка десяти человек основного состава. За последнее время много было болезней, инфекций, поэтому немало ребят пришлось поднимать из команды МХЛ. Сейчас у нас три защитника уровня МХЛ. Сложно, когда череда травм и болезней, это наша глобальная проблема. Если мы забиваем первые голы, то цепляемся, если же пропускаем – то идём отыгрываться и совершаем ошибки», — предаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Сочи» после поражения остался на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч сочинцы проведут 29 ноября в гостях со СКА.