The Hockey News назвали недостатки в игре Матвея Мичкова

Североамериканский портал The Hockey News оценил игру нападающего системы СКА Матвея Мичкова.

«У Мичкова наблюдается склонность к игре с недостаточным обострением ситуации на площадке. Он по-прежнему забивает довольно много, что является отличным признаком, но Матвей предпочитает много малоопасных бросков от борта или решает играть без обострения, когда команда атакует по центру», — говорится в статье.

Мичков в текущем сезоне сыграл восемь игр в ВХЛ за «СКА-Нева», в которых забросил восемь шайб и отдал четыре передачи с четырьмя минутами штрафа. На счету 17-летнего нападающего три игры в КХЛ за СКА. В этих матчах результативными действиями он не отметился.

Напомним, Мичков является одним из фаворитов будущего драфта Национальной хоккейной лиги. Во многих рейтингах он входит в топ-3 игроков.