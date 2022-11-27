Юный болельщик «Миннесоты» забавным плакатом попросил клюшку у Капризова

Сегодня, 27 ноября, перед матчем регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесоты Уайлд» с «Аризоной Койотс» (идёт первый период, счёт 0:0) юный болельщик «дикарей» забавным плакатом попросил клюшку у российского форварда Кирилла Капризова.

На плакате была напечатана фотография Капризова без лица, но с его причёской и формой «Миннесоты», а также надпись: «Эй, Капризов! Оцени мою причёску и форму. Можно клюшку?».

Фото: «Твиттер» NHL Network

Капризов провёл за «Миннесоту» 20 игр, в которых забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. 25-летний форвард занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

«Дикари» после 20 матчей набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.