Юный болельщик «Миннесоты» забавным плакатом попросил клюшку у Капризова

Сегодня, 27 ноября, перед матчем регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесоты Уайлд» с «Аризоной Койотс» (идёт первый период, счёт 0:0) юный болельщик «дикарей» забавным плакатом попросил клюшку у российского форварда Кирилла Капризова.
На плакате была напечатана фотография Капризова без лица, но с его причёской и формой «Миннесоты», а также надпись: «Эй, Капризов! Оцени мою причёску и форму. Можно клюшку?».
Фото: «Твиттер» NHL Network
Капризов провёл за «Миннесоту» 20 игр, в которых забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. 25-летний форвард занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.
«Дикари» после 20 матчей набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
- 27 ноября 2022
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