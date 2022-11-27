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Главный тренер «Рейнджерс» Галлан объяснил, почему не играет Кравцов

Главный тренер «Рейнджерс» Галлан объяснил, почему не играет Кравцов
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил отсутствие в составе российского нападающего клуба Виталия Кравцова.

«Мне нравится этот парень, но прямо сейчас он наш дополнительный нападающий. Я доволен составом. Четвёртое звено играет очень хорошо. Так, кого мне убрать, чтобы поставить Кравцова, который сыграл шесть игр в этом году, получил травму и перенёс операцию?» — приводит слова Галлана журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Напомним, ранее Кравцов пропускал матч с «Нэшвиллом» (1:2) из-за расстройства желудка, встречу с «Аризоной» (4:1) — из-за зубной инфекции. До этого 22-летний хоккеист в четырёх матчах сезона получил три травмы. Всего в текущем сезоне Виталий сыграл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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