Защитник «Трактора» Шепелев: сначала подумал, что Тертышный забил, обрадовался за него

Автор третьей шайбы «Трактора» в матче со «Спартаком» (3:5) Александр Шепелев рассказал о своей шайбе.
«До конца играли сегодня, бились, старались. Все выкладывались. Не хватило заброшенных шайб.
Я сначала подумал, что Никита Тертышный забил. Очень сильно за него обрадовался. Когда приехал на скамейку, то сказали, что это моя дебютная шайба в лиге. Мне приятно.
Этот момент был импровизацией или всё-таки домашняя заготовка? Я выжал максимум из момента. Альберт Яруллин перевёл шайбу, я поймал рукой и бросил», — цитирует Шепелева сайт «Трактора».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После поражения «Трактор» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче челябинцы сыграют с «Барысом» дома.
- 27 ноября 2022
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