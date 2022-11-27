Защитник «Трактора» Шепелев: сначала подумал, что Тертышный забил, обрадовался за него

Автор третьей шайбы «Трактора» в матче со «Спартаком» (3:5) Александр Шепелев рассказал о своей шайбе.

«До конца играли сегодня, бились, старались. Все выкладывались. Не хватило заброшенных шайб.

Я сначала подумал, что Никита Тертышный забил. Очень сильно за него обрадовался. Когда приехал на скамейку, то сказали, что это моя дебютная шайба в лиге. Мне приятно.

Этот момент был импровизацией или всё-таки домашняя заготовка? Я выжал максимум из момента. Альберт Яруллин перевёл шайбу, я поймал рукой и бросил», — цитирует Шепелева сайт «Трактора».

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После поражения «Трактор» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче челябинцы сыграют с «Барысом» дома.

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