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Экс-вратарь «Эдмонтона» объяснил, почему Овечкин сохраняет такую высокую результативность

Экс-вратарь «Эдмонтона» объяснил, почему Овечкин сохраняет такую высокую результативность
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Бывший голкипер «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс» Джефф Делорье поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Вратарь один раз играл против капитана «столичных» — в декабре 2010 года. Тогда россиянин при счёте 0:2 после второго периода оформил дубль, а после отдал результативную передачу. «Вашингтон» в итоге одержал победу — 4:2.

«Что я как вратарь помню, так это то, что вы готовитесь, катаетесь по утрам, изучаете видео, вы знаете, что они собираются делать, кто их ключевые игроки, чего ожидать от Ови. Причина, по которой он забил так много голов, кроется в том, как он бросает. Его щелчок был одним из самых быстрых, которые я когда-либо видел», — приводит слова Делорье The Athletic.

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