Экс-вратарь «Айлендерс»: после гола Ови я подумал: «Лучший снайпер в истории. Ты победил»

Бывший вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Натан Лоусон поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. В пределах льда они встречались лишь однажды — в марте 2011 года. Тогда российский нападающий поразил ворота Лоусона в овертайме. Овечкин прорвался по флангу, обыграл защитника и, вырвавшись один на один с вратарём, бросил, неожиданно убрав шайбу на неудобную руку.

«Когда Овечкин начал прорыв, я подумал: «О боже, ну погнали». Он вошёл в зону — я думал, что хорошо прочитал его, — но затем он сделал всё совершенно наоборот, в отличие от того, что, как я предполагал, сделает. Он заставил меня выглядеть глупо. Я ожидал, что он бросит в упор с удобной — скорее всего, в «домик» или над ловушкой. Но в конце концов он убрал шайбу на неудобную и бросил. А я выглядел тупо.

Иногда я действительно злился после поражений. Но после чего-то подобного я подумал: «Это лучший снайпер в истории. Окей, справедливо. Ты победил меня. Отлично сработано», — приводит слова Лоусона The Athletic.