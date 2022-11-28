Экс-вратарь «Айлендерс»: после гола Ови я подумал: «Лучший снайпер в истории. Ты победил»

Бывший вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Натан Лоусон поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. В пределах льда они встречались лишь однажды — в марте 2011 года. Тогда российский нападающий поразил ворота Лоусона в овертайме. Овечкин прорвался по флангу, обыграл защитника и, вырвавшись один на один с вратарём, бросил, неожиданно убрав шайбу на неудобную руку.
«Когда Овечкин начал прорыв, я подумал: «О боже, ну погнали». Он вошёл в зону — я думал, что хорошо прочитал его, — но затем он сделал всё совершенно наоборот, в отличие от того, что, как я предполагал, сделает. Он заставил меня выглядеть глупо. Я ожидал, что он бросит в упор с удобной — скорее всего, в «домик» или над ловушкой. Но в конце концов он убрал шайбу на неудобную и бросил. А я выглядел тупо.
Иногда я действительно злился после поражений. Но после чего-то подобного я подумал: «Это лучший снайпер в истории. Окей, справедливо. Ты победил меня. Отлично сработано», — приводит слова Лоусона The Athletic.
- 28 ноября 2022
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:02
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:51
-
09:21
-
09:01
-
08:42
-
08:28
-
08:20
-
08:00
-
07:29
-
07:11
-
07:00
-
06:42
-
06:36
-
06:28
-
06:16
-
05:42
-
03:59
-
00:40
-
00:35
-
00:34
- 27 ноября 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:14
-
22:50
-
22:34
-
22:21
-
21:59
-
21:26
-
21:02