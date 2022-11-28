«Казалось, он мчался со скоростью миллион миль в час». Экс-вратарь «Чикаго» — об Овечкине

Бывший вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Адам Манро высказался о встрече с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Хоккеисты пересекались на льду лишь один раз — в начале 2006 года. Манро вышел впервые в старте после 10 поражений «Чикаго» подряд. Овечкин в том матче забросил шайбу, сумев помочь «столичным» отыграться со счёта 0:3. Однако «чёрные ястребы» вырвали победу в овертайме.
«Люди спрашивают меня: «Он когда-нибудь забивал тебе?» А я отвечаю им: «Да, он делал это!» Так что, полагаю, я имею какое-то отношение к его погоне.
Перед матчем в раздевалке было напряжённо. Мы знали, что у них есть суперзвезда, первый номер драфта; ты всегда знаешь о таких парнях.
Каждый раз, когда я поднимал глаза, мне казалось, что он может создать опасный момент или бросить. Я подумал: «Этот парень повсюду». Это было невероятно. Казалось, он мчался со скоростью миллион миль в час. У нас был отчёт скаутов об Ови, и мы знали, чего ожидать. Но затем ты выходишь на лёд, видишь, что это совершенно другой уровень, и говоришь: «Окей, теперь я понимаю, о чём все говорят», — приводит слова Манро The Athletic.
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