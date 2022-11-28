Лоусон: когда у меня спросят, кто лучший соперник в моей карьере, всегда назову Овечкина
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Бывший вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Натан Лоусон высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Российский форвард в 2011 году забросил в ворота голкипера шайбу в овертайме, принеся победу «столичным».
«Мой сын нашёл тот гол на YouTube. Ему нравится смотреть на это и смеяться.
Ещё множество раз люди спросят у меня: «Кто лучший игрок, против которого ты когда-либо играл?» Я всегда отвечу им: «Овечкин», — приводит слова Лоусона The Athletic.
Отметим, что 37-летний нападающий «Вашингтона» сейчас имеет на своём счету 791 гол. Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб. Вторую позицию занимает Горди Хоу с 801 голом, лидирует Уэйн Гретцки (894).
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