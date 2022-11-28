Шайба и два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче с «Аризоной»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» на своей арене принимала «Аризону Койотс». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев.
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов с передачи Йоэля Эрикссона Эка. Капризов продлил свою результативную серию до девяти игр. Это стало личным рекордом 25-летнего форварда.
Кроме того, в моменте со вторым голом «Миннесоты» Капризов отдал результативную передачу на гол Сэма Стила. Таким образом, Кирилл отдал пас в восьмом матче подряд и повторил рекорд клуба, принадлежавший Джиму Дауду (сезон-2001/2002). В конце второго периода гости сумели сократить отставание благодаря шайбе Ника Шмальца.
В начале третьего периода Джаред Сперджен забил третью шайбу, а ещё через несколько минут Мэтт Болди ещё больше увеличил преимущество хозяев. Капризов вновь выступил в качестве ассистента. За 3 минуты до конца «Аризона» забила вторую шайбу. Её автором стал Лоусон Крауз, а в самой концовке Янис Мозер сократил отставание до одной шайбы, но на большее гостей не хватило.
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