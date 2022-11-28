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Шайба и два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче с «Аризоной»

Шайба и два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче с «Аризоной»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» на своей арене принимала «Аризону Койотс». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов с передачи Йоэля Эрикссона Эка. Капризов продлил свою результативную серию до девяти игр. Это стало личным рекордом 25-летнего форварда.

Кроме того, в моменте со вторым голом «Миннесоты» Капризов отдал результативную передачу на гол Сэма Стила. Таким образом, Кирилл отдал пас в восьмом матче подряд и повторил рекорд клуба, принадлежавший Джиму Дауду (сезон-2001/2002). В конце второго периода гости сумели сократить отставание благодаря шайбе Ника Шмальца.

В начале третьего периода Джаред Сперджен забил третью шайбу, а ещё через несколько минут Мэтт Болди ещё больше увеличил преимущество хозяев. Капризов вновь выступил в качестве ассистента. За 3 минуты до конца «Аризона» забила вторую шайбу. Её автором стал Лоусон Крауз, а в самой концовке Янис Мозер сократил отставание до одной шайбы, но на большее гостей не хватило.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Капризов (Эрикссон Эк) – 08:08 (5x5)   2:0 Стил (Капризов, Бродин) – 24:01 (4x4)   2:1 Шмальц (Гостисбер, Келлер) – 38:36 (5x5)   3:1 Сперджен (Миддлтон, Эрикссон Эк) – 40:36 (5x5)   4:1 Болди (Капризов, Эддисон) – 46:33 (5x4)   4:2 Круз (Маччелли) – 56:42 (5x5)   4:3 Мозер (Бьюгстад, Маччелли) – 58:12 (6x5)
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