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Нападающий «Миннесоты» бросил шлем и накричал на судью, получив 19 минут штрафа

Нападающий «Миннесоты» бросил шлем и накричал на судью, получив 19 минут штрафа
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» американец Маркус Фолиньо получил 19 минут штрафа в матче с «Аризона Койотс», который в настоящий момент проходит в Сент-Поле (штат Миннесота, США).

В кадры трансляции попал эпизод, где Фолиньо, получивший 14-минутный штраф, накричал на судью, после чего бросил шлем на пол и вышел на лёд, заставив одного из рефери успокаивать себя. Инцидент не прошёл для игрока бесследно, и он получил ещё один штраф, в сумме заработав 19 минут вне площадки.

ВИДЕО.

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