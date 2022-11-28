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Капризов: пусть СМИ говорят, стал я играть лучше или хуже

Капризов: пусть СМИ говорят, стал я играть лучше или хуже
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Российский нападающий «Миненсоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Аризоной Койотс» в регулярном чемпионате НХЛ (4:3).

«Честно говоря, я не думаю о своей игре и не критикую себя, если всё идёт хорошо. Я просто играю, и пусть СМИ пишут о том, играю я лучше или хуже. Я сосредоточен на своей игре и просто делаю то, что в моих силах», — приводит слова Кирилла Капризова официальный сайт НХЛ.

В матче с «Аризона Койотс» (4:3) Капризов отметился голом и двумя голевыми передачами. Кирилл отдал результативную передачу в восьмом матче подряд и повторил рекорд клуба, принадлежавший Джиму Дауду (сезон-2001/2002).

Капризов в текущем сезоне НХЛ провёл 21 игру, в которых забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. 25-летний форвард занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

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