Капризов: пусть СМИ говорят, стал я играть лучше или хуже

Российский нападающий «Миненсоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Аризоной Койотс» в регулярном чемпионате НХЛ (4:3).



«Честно говоря, я не думаю о своей игре и не критикую себя, если всё идёт хорошо. Я просто играю, и пусть СМИ пишут о том, играю я лучше или хуже. Я сосредоточен на своей игре и просто делаю то, что в моих силах», — приводит слова Кирилла Капризова официальный сайт НХЛ.



В матче с «Аризона Койотс» (4:3) Капризов отметился голом и двумя голевыми передачами. Кирилл отдал результативную передачу в восьмом матче подряд и повторил рекорд клуба, принадлежавший Джиму Дауду (сезон-2001/2002).



Капризов в текущем сезоне НХЛ провёл 21 игру, в которых забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. 25-летний форвард занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.