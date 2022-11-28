«Чикаго» с разницей в пять шайб уступил «Виннипегу», потерпев восьмое поражение кряду

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе «Виннипега» по дублю на свой счёт записали Саку Мяэналанен и Пьер-Люк Дюбуа (одна из шайб была заброшена в большинстве), ещё по разу отличились Дженсен Харкинс, Кайл Коннор, а также Марк Шайфли. Джош Моррисси отметился тремя результативными передачами.

У хозяев забивали Тейлор Рэддиш и Джуджхар Хайра.

Это поражение стало для «Чикаго» восьмым кряду. Предыдущая встреча по буллитам была проиграна «Монреалю». «Виннипег», в свою очередь, одержал вторую победу подряд. В предыдущем матче был обыгран «Даллас».