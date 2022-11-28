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«Чикаго» с разницей в пять шайб уступил «Виннипегу», потерпев восьмое поражение кряду

«Чикаго» с разницей в пять шайб уступил «Виннипегу», потерпев восьмое поражение кряду
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе «Виннипега» по дублю на свой счёт записали Саку Мяэналанен и Пьер-Люк Дюбуа (одна из шайб была заброшена в большинстве), ещё по разу отличились Дженсен Харкинс, Кайл Коннор, а также Марк Шайфли. Джош Моррисси отметился тремя результативными передачами.

У хозяев забивали Тейлор Рэддиш и Джуджхар Хайра.

Это поражение стало для «Чикаго» восьмым кряду. Предыдущая встреча по буллитам была проиграна «Монреалю». «Виннипег», в свою очередь, одержал вторую победу подряд. В предыдущем матче был обыгран «Даллас».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 7
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Харкинс (Лаури, Эйссимонт) – 14:51 (5x5)   0:2 Мяэналанен (Бэррон, Тонинато) – 22:55 (5x5)   1:2 Рэддиш (Курашев, Маккейб) – 23:12 (5x5)   1:3 Коннор (Моррисси, Уилер) – 28:37 (5x3)   1:4 Мяэналанен (Моррисси, Демело) – 29:52 (5x5)   2:4 Хайра (Джонс, Курашев) – 35:09 (5x4)   2:5 Шайфли (Уилер, Перфетти) – 38:57 (5x5)   2:6 Дюбуа (Коннор) – 44:37 (5x5)   2:7 Дюбуа (Моррисси, Коннор) – 52:10 (5x4)
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