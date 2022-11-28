Одноклубник Капризова рассказал про эпизод, где помешал забить россиянину в пустые ворота

Недавно завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» на своей арене принимала «Аризону Койотс». Счёт встречи — 4:3 в пользу хозяев. Во время первого периода российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов не сумел попасть по пустым воротам, на что отреагировал очень эмоционально.

После окончания встречи нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди прокомментировал эпизод с непопаданием Капризова по пустым воротам. В нём шайба угодила в самого Болди, находившегося на пятаке. «О, я это почувствовал! Моё оправдание такое: гол бы всё равно не засчитали, так как была атака на вратаря», — сказал Болди после матча.

Напомним, Капризов в текущем сезоне НХЛ провёл 21 игру, в которых забросил 12 шайб и отдал 12 результативных передач. 25-летний форвард занимает 20-е место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги.