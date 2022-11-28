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Четыре очка Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе»

Четыре очка Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На девятой минуте третьего периода гостям удалось отыграться в счёте усилиями 28-летнего российского форварда Ильи Михеева, который забросил шайбу с передач Элиаса Петтерссона и россиянина Андрея Кузьменко. Спустя две минуты уже Михеев ассистировал Элиасу Петтерссону на гол.

В овертайме же победу своей команде принёс Кузьменко. Он отличился на 62-й минуте матча.

За «Сан-Хосе» по ходу матча результативным действием отметился ещё один российский хоккеист Александр Барабанов, записавший на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2022, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Берроуз (Хорват, Миллер) – 07:26 (5x5)   1:1 Канин (Бонино, Беннинг) – 36:12 (5x5)   2:1 Кутюр (Карлссон, Барабанов) – 47:05 (5x4)   2:2 Михеев (Петтерссон, Кузьменко) – 48:14 (5x5)   2:3 Петтерссон (Экман-Ларссон, Михеев) – 50:44 (5x5)   3:3 Канин (Карлссон, Бонино) – 54:45 (5x5)   3:4 Кузьменко (Миллер, Хьюз) – 61:12 (3x3)
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