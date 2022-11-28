Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл» переиграл «Анахайм» в матче с 9 голами

«Сиэтл» переиграл «Анахайм» в матче с 9 голами
Комментарии

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.

Уже на 33-й секунде за хозяев отличился Джаред Макканн. На 7-й минуте преимущество удвоил Александер Веннберг. На 15-й же минуте одну шайбу отыграл Трой Терри. Но спустя пять минут вновь забили гости – отличился Винс Данн.

На 22-й минуте за хозяев шайбу забросил Дерево Грант. А на 30-й минуте за гостей отличился Мэтти Бенирс. На 37-й минуте отставание до минимума сократил Мэйсон Мактавиш, а ещё через минуту Адам Хенрик сравнял счёт. Последнее же слово было за гостями – на 44-й минуте Даниэль Спронг принёс победу своей команде.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2022, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Макканн (Эберле, Бенирс) – 00:33 (5x5)   0:2 Веннберг (Бураковски, Ларссон) – 06:53 (5x5)   1:2 Терри (Зеграс, Фаулер) – 14:16 (5x4)   1:3 Данн (Бьёркстранд, Гурд) – 19:33 (5x5)   2:3 Грант (Ватрано, Строум) – 21:48 (5x5)   2:4 Бенирс (Спронг, Шульц) – 29:30 (5x4)   3:4 Мактавиш (Зеграс, Фаулер) – 36:34 (5x4)   4:4 Хенрик (Терри, Зеграс) – 37:55 (5x4)   4:5 Спронг (Донато, Бенирс) – 43:41 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022