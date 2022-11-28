«Сиэтл» переиграл «Анахайм» в матче с 9 голами

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:4.



Уже на 33-й секунде за хозяев отличился Джаред Макканн. На 7-й минуте преимущество удвоил Александер Веннберг. На 15-й же минуте одну шайбу отыграл Трой Терри. Но спустя пять минут вновь забили гости – отличился Винс Данн.



На 22-й минуте за хозяев шайбу забросил Дерево Грант. А на 30-й минуте за гостей отличился Мэтти Бенирс. На 37-й минуте отставание до минимума сократил Мэйсон Мактавиш, а ещё через минуту Адам Хенрик сравнял счёт. Последнее же слово было за гостями – на 44-й минуте Даниэль Спронг принёс победу своей команде.