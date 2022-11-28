Кузьменко забил 11-й гол в сезоне НХЛ, принеся победу «Ванкуверу» в овертайме

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



В овертайме победу своей команде принёс российский нападающий Андрей Кузьменко. Он отличился на 62-й минуте матча.

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На девятой минуте третьего периода гостям удалось отыграться в счёте усилиями 28-летнего российского форварда Ильи Михеева, который забросил шайбу с передач Элиаса Петтерссона и Кузьменко. Спустя две минуты уже Михеев ассистировал Элиасу Петтерссону на гол.



За «Сан-Хосе» по ходу матча результативным действием отметился ещё один российский хоккеист Александр Барабанов, записавший на свой счёт результативную передачу.