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Кузьменко забил 11-й гол в сезоне НХЛ, принеся победу «Ванкуверу» в овертайме

Кузьменко забил 11-й гол в сезоне НХЛ, принеся победу «Ванкуверу» в овертайме
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В овертайме победу своей команде принёс российский нападающий Андрей Кузьменко. Он отличился на 62-й минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На девятой минуте третьего периода гостям удалось отыграться в счёте усилиями 28-летнего российского форварда Ильи Михеева, который забросил шайбу с передач Элиаса Петтерссона и Кузьменко. Спустя две минуты уже Михеев ассистировал Элиасу Петтерссону на гол.

За «Сан-Хосе» по ходу матча результативным действием отметился ещё один российский хоккеист Александр Барабанов, записавший на свой счёт результативную передачу.

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