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Кузьменко делит с Овечкиным второе место в списке российских снайперов сезона НХЛ

Кузьменко делит с Овечкиным второе место в списке российских снайперов сезона НХЛ
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч закончился победой гостей со счётом 4:3. В овертайме победу своей команде принёс российский нападающий Андрей Кузьменко.

Эта шайба стала для Кузьменко 11-й в нынешнем сезоне НХЛ. В списке российских бомбардиров лиги Андрей делит второе место с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который забросил столько же шайб.

На первом месте располагаются форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и нападающий «Каролины» Андрей Свечников. У обоих хоккеистов по 13 заброшенных шайб.

За «Сан-Хосе» по ходу матча результативным действием отметился ещё один российский хоккеист Александр Барабанов, записавший на свой счёт результативную передачу.

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