Кузьменко признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча.

Первой звездой признан российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, который записал на свой счёт гол и отметился одной результативной передачей. Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе» Люк Канин, отметившийся дублем. Третья звезда — нападающий «Кэнакс» Бо Хорват, на счету которого результативная передача.

Напомним, Кузьменко забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне и в списке российских бомбардиров делит второе место с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.