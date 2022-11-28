Нападающий «Миннесоты»: Капризов — суперзвезда, не просто так он один из лучших в НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди после победы своей команды в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ над «Аризоной Койотс» (4:3) лестно высказался о своём одноклубнике, российском форварде Кирилле Капризове.
«Он – суперзвезда, не просто так он один из лучших игроков лиги. Он всё контролирует», — заявил Болди в интервью The Athletic.
В матче с «Аризоной» Болди реализовал большинство с передачи российского нападающего. Сам Капризов набрал в этой встрече три (1+2) очка и занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
«Миннесота» набрала 22 очка и занимает пятое место в Центральном дивизионе. Столько же очков у идущего четвёртым «Сент-Луиса». Следующий матч «Уайлд» проведут 2 декабря с «Эдмонтоном».
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