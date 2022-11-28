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«Трактор» вывел из списка травмированных лучшего снайпера команды Бурдасова

«Трактор» вывел из списка травмированных лучшего снайпера команды Бурдасова
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Челябинский «Трактор» вывел из списка травмированных нападающего Антона Бурдасова.

Лучший снайпер уральского клуба в текущем сезоне (11 шайб) не играл с 4 ноября и пропустил последние девять матчей «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, Бурдасов перешёл в «Трактор» в мае этого года из СКА. Соглашение рассчитано на три сезона. Он является воспитанником «Трактора» и уже играл за челябинский клуб с 2007 по 2012 год.

В текущем регулярном чемпионате на счету Бурдасова 25 (11+14) очков в 27 сыгранных матчах при показателе полезности «+4».

«Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина набрала 33 очка, одержав 14 побед при 22 поражениях.

В ближайшем матче «Трактор» сыграет 30 ноября дома против астанинского «Барыса».

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