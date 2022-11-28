Бывшая сотрудница «Ванкувера» обвинила клуб в дискриминации

Бывшая сотрудница «Ванкувер Кэнакс» Рэйчел Доэрри подала судебный иск к клубу, в котором утверждается, что в её недавнем увольнении из команды «сыграли роль её пол, физические и умственные недостатки».
Доэрри занимала пост аналитика и помощника видеотренера в «Ванкувере». В воскресенье вечером она выложила в своих соцсетях документ, в котором подробно рассказывается о её времени, проведённом в клубе, а также раскрываются все обстоятельства её увольнения. В документе указано, что она «подвергалась комплексной дискриминации в результате совокупного неблагоприятного воздействия ряда запрещённых оснований», в данном случае «пола, физических и умственных недостатков».
В частности, Доэрри пишет, что напрямую подчинялась помощнику генерального менеджера Эмили Кастонгей и именно она якобы стала причиной увольнения. При этом и клуб, и Кастонгей все обвинения отрицают.
«Я очень горжусь своей работой в «Ванкувер Кэнакс», будучи хорошим лидером, человеком с высокими моральными качествами, всегда уважая и ставя своих коллег на первое место. Эти утверждения г-жи Доэрри абсолютно не соответствуют действительности, а её утверждения о том, что я ей говорила, ложны и неточны. К г-же Доэрри никогда не относились по принципу пола, умственной отсталости или физического состояния. Поскольку это юридический вопрос, я не буду делать никаких дальнейших комментариев и буду уважать процесс», — приводит слова Кастонгей Sportsnet.
Canucks Sports & Entertainment также опубликовала заявление, в котором говорится, что они как организация «категорически не согласны» с обвинениями:
«Мы категорически не согласны с утверждениями, выдвинутыми г-жой Доэрри. Наша организация предоставила г-же Доэрри все необходимые ресурсы, поддержку и возможности для достижения успеха в её роли. Мы действовали добросовестно и соблюдали наши контрактные обязательства как во время, так и после того, как г-жа Доэрри работала в организации. Поскольку это юридический вопрос, мы ответим соответствующим образом в надлежащее время».
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