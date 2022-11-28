Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок уже обошёл Козлова, Гришин с ходу взлетел на второе место
Поделиться
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|1 (1)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|2 (9)
|Игорь Гришин
|«Спартак»
|3 (3)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|4 (2)
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|5 (7)
|Роман Ротенберг
|СКА
|6 (4)
|Андрей Мартемьянов
|«Сибирь»
|7 (5)
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|8 (8)
|Илья Воробьёв
|«Металлург»
|9 (13)
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|10 (6)
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|11 (11)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|12 (19)
|Олег Знарок
|«Ак Барс»
|13 (12)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|14 (18)
|Андрей Разин
|«Северсталь»
|15 (15)
|Вячеслав Буцаев
|«Витязь»
|16 (14)
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|17 (16)
|Грег Айрленд
|«Куньлунь»
|18 (10)
|Вадим Епанчинцев
|«Амур»
|19 (21)
|Крэйг Вудкрофт
|«Динамо» Мн
|20 (17)
|Сергей Светлов
|ХК «Сочи»
|21 (20)
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|22 (22)
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:02
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:51
-
09:21
-
09:01
-
08:42
-
08:28
-
08:20
-
08:00
-
07:29
-
07:11
-
07:00
-
06:42
-
06:36
-
06:28
-
06:16
-
05:42
-
03:59
-
00:40
-
00:35
-
00:34
- 27 ноября 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:14
-
22:50
-
22:34
-
22:21
-
21:59
-
21:26
-
21:02
Партнерский контент