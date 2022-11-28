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Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок уже обошёл Козлова, Гришин с ходу взлетел на второе место

Рейтинг тренеров КХЛ: Знарок уже обошёл Козлова, Гришин с ходу взлетел на второе место
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1)Леонид Тамбиев«Адмирал»
2 (9)Игорь Гришин«Спартак»
3 (3)Николай Заварухин«Автомобилист»
4 (2)Михаил Кравец«Авангард»
5 (7)Роман РотенбергСКА
6 (4)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
7 (5)Сергей ФёдоровЦСКА
8 (8)Илья Воробьёв«Металлург»
9 (13)Игорь Никитин«Локомотив»
10 (6)Игорь Ларионов«Торпедо»
11 (11)Алексей Кудашов«Динамо» М
12 (19)Олег Знарок«Ак Барс»
13 (12)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
14 (18)Андрей Разин«Северсталь»
15 (15)Вячеслав Буцаев«Витязь»
16 (14)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
17 (16)Грег Айрленд«Куньлунь»
18 (10)Вадим Епанчинцев«Амур»
19 (21)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
20 (17)Сергей СветловХК «Сочи»
21 (20)Анвар Гатиятулин«Трактор»
22 (22)Андрей Скабелка«Барыс»
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