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Журналист: в первом периоде против «Аризоны» Флёри мог бы написать в воротах мемуары

Журналист: в первом периоде против «Аризоны» Флёри мог бы написать в воротах мемуары
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Журналист The Athletic Джо Смит иронично высказался об игре атакующей линии «Аризоны Койотс» в первом периоде матча с «Миннесотой Уайлд» (3:4), который прошёл этой ночью.

«Марк-Андре Флёри мог бы написать свои мемуары прямо сейчас в воротах, учитывая бездействие, которое он наблюдает возле своих ворот в первом периоде. Три броска по воротам у «Койотс», — написал Смит в «Твиттере», комментируя происходящее на льду.

Напомним, в этом матче российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал три (1+2) очка и продлил свою результативную серию до девяти игр. Это стало личным рекордом 25-летнего нападающего.

«Дикари» после 20 матчей набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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