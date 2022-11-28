Агент Кузьменко с намёком отреагировал на победный гол форварда в матче с «Сан-Хосе»

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко, прокомментировал победный гол форварда в овертайме в ворота «Сан-Хосе» минувшей ночью.

Мильштейн опубликовал пост в соцсетях, снабдив его лишь тремя эмодзи в виде мешка денег.

Журналист Рик Даливаль сделал репост, написав «Агент Кузьменко посылает нам намёк», а через некоторое время процитировал Мильштейна.

«Честно говоря, понятия не имею, что будет, когда дело дойдёт до цифр (суммы по новому контракту. — Прим. «Чемпионата»). Я просто горжусь им. Его путь в НХЛ был долгим. Андрей заслужил это полностью своей тяжёлой работой и самоотверженностью», — привёл Даливаль слова агента в «Твиттере».

Отметим, что по окончании текущего сезона Кузьменко должен стать неограниченно свободным агентом.