Агент Кузьменко с намёком отреагировал на победный гол форварда в матче с «Сан-Хосе»

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко, прокомментировал победный гол форварда в овертайме в ворота «Сан-Хосе» минувшей ночью.
Мильштейн опубликовал пост в соцсетях, снабдив его лишь тремя эмодзи в виде мешка денег.
Журналист Рик Даливаль сделал репост, написав «Агент Кузьменко посылает нам намёк», а через некоторое время процитировал Мильштейна.
«Честно говоря, понятия не имею, что будет, когда дело дойдёт до цифр (суммы по новому контракту. — Прим. «Чемпионата»). Я просто горжусь им. Его путь в НХЛ был долгим. Андрей заслужил это полностью своей тяжёлой работой и самоотверженностью», — привёл Даливаль слова агента в «Твиттере».
Отметим, что по окончании текущего сезона Кузьменко должен стать неограниченно свободным агентом.
- 28 ноября 2022
-
13:30
-
13:08
-
12:57
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:02
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:51
-
09:21
-
09:01
-
08:42
-
08:28
-
08:20
-
08:00
-
07:29
-
07:11
-
07:00
-
06:42
-
06:36
-
06:28
-
06:16
-
05:42
-
03:59
-
00:40
-
00:35
-
00:34
- 27 ноября 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:14
-
22:50
-
22:34
-
22:21