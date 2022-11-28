«Нефтехимик» в овертайме нанёс поражение «Амуру»

В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над «Амуром» в Хабаровске (4:3 ОТ).

Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в овертайме победу «Нефтехимику» принёс гол Андрея Чивилёва за 46 секунд до окончания дополнительной пятиминутки. Также заброшенными шайбами у гостей отметились Максим Березин, Илья Федотов и Рафаэль Бикмуллин. У хозяев забрасывали Ярослав Лихачёв, Денис Вихарев и Иван Николишин.

Нижнекамцы одержали первую победу в трёх последних матчах. Команда Олега Леонтьева набирает 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» продлил свою серию поражений, которая насчитывает уже три встречи. Хабаровчане замыкают таблицу Востока с 30 очками.