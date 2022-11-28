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«Нефтехимик» в овертайме нанёс поражение «Амуру»

«Нефтехимик» в овертайме нанёс поражение «Амуру»
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В первом матче игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над «Амуром» в Хабаровске (4:3 ОТ).

Основное время матча завершилось вничью 3:3, а в овертайме победу «Нефтехимику» принёс гол Андрея Чивилёва за 46 секунд до окончания дополнительной пятиминутки. Также заброшенными шайбами у гостей отметились Максим Березин, Илья Федотов и Рафаэль Бикмуллин. У хозяев забрасывали Ярослав Лихачёв, Денис Вихарев и Иван Николишин.

Нижнекамцы одержали первую победу в трёх последних матчах. Команда Олега Леонтьева набирает 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» продлил свою серию поражений, которая насчитывает уже три встречи. Хабаровчане замыкают таблицу Востока с 30 очками.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Березин (Шафигуллин) – 12:52 (4x5)   1:1 Лихачёв (Аляев, Гребёнкин) – 20:56 (5x4)   2:1 Вихарев (Дрозг) – 21:17 (5x5)   2:2 Федотов (Камара, Порядин) – 28:06 (5x4)   2:3 Бикмуллин (Шафигуллин, Галимов) – 34:02 (5x5)   3:3 Николишин (Шаров, Аляев) – 56:10 (5x4)   3:4 Чивилёв – 64:14 (3x3)
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