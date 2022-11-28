Владимир Крикунов: чем ближе к столице, тем быстрее оказываешься в сборной

Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил обмен СКА и «Северстали» и рассказал о том, как Павел Дацюк попал в сборную России.

«После турне по Дальнему Востоку и Сибири тренерский штаб СКА неожиданно разочаровался в основном вратаре Самонове. Но сильнее ли полученный в обмен из «Северстали» Подъяпольский? Подъяпольский выступал за более слабую команду. Причем хорошо. Когда я ещё с «Динамо» работал, он прилично тащил «Северсталь». С классными защитниками у него должен быть ещё лучше результат. СКА всё‑таки чаще атакует, значит, на вратаря нагрузка меньше.

Самонов ещё недавно считался вратарем сборной? Ну вы знаете, как всё у нас происходит: чем ближе к столице, тем быстрее оказываешься в сборной. А чем дальше от Москвы, тем труднее туда попасть.

Я прекрасно помню, сколько времени уговаривал Якушева, который тогда тренировал национальную команду, посмотреть Дацюка. Якушев всё отнекивался: «Да какой ещё Дацюк? У меня работают селекционеры, всех хороших игроков по стране отсмот­рели!». А потом, когда его всё‑таки взял, удивлялся: «Что у меня за отдел, куда они смотрели? Такого парня пропустили!». Так же было с Хайруллиным, пока он выступал за «Нефтехимик», — приводит слова Крикунова «Санкт-Петербургские ведомости».

Напомним, 14 ноября 2022 года СКА объявил об обмене голкипера Самонова и защитника Даниила Пыленкова в «Северсталь» на вратаря Владислава Подъяпольского.