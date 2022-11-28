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«Автомобилист» заменил голкипера Галкина через пять минут после начала матча с «Барысом»

«Автомобилист» заменил голкипера Галкина через пять минут после начала матча с «Барысом»
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В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.

На первой минуте матча счёт открыл форвард «Барыса» Никита Михайлис, спустя четыре минуты преимущество гостей удвоил Егор Петухов. После этого, тренерский штаб клуба из Екатеринбурга произвёл замену вратаря. Вместо Владимира Галкина, проводившего свою первую встречу с 8 ноября, в игру вступил Игорь Бобков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Автомобилист» с 49 очками в активе занимает первое место в таблице Восточной конференции.

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