Кравцов прокомментировал непопадание в состав «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал непопадание в состав клуба.
«Не играть всегда плохо, поэтому после травм я пытаюсь восстановиться и подготовиться к играм. Может быть, я ещё не в лучшей форме, чтобы играть, не знаю.
Я стараюсь не думать о том, сколько игр я пропустил. Я использую тренировки, как способ становиться лучше, сильнее и увереннее с каждым днём. Я фокусируюсь на этом. Команда помогает мне. Мои товарищи по команде и тренеры усердно работают, чтобы я был готов к играм», — приводит слова Кравцова New York Post.
Напомним, ранее Кравцов пропускал матч с «Нэшвиллом» (1:2) из-за расстройства желудка, встречу с «Аризоной» (4:1) — из-за зубной инфекции. До этого 22-летний хоккеист в четырёх матчах сезона получил три травмы.
- 28 ноября 2022
-
18:26
-
18:03
-
17:48
-
17:29
-
17:09
-
17:00
-
16:58
-
16:35
-
16:22
-
16:04
-
15:34
-
15:11
-
14:28
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:08
-
12:57
-
12:16
-
12:00
-
11:57
-
11:02
-
10:55
-
10:52
-
10:23
-
09:51
-
09:21
-
09:01
-
08:42
-
08:28
-
08:20
-
08:00
-
07:29
-
07:11
-
07:00