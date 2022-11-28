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Кравцов прокомментировал непопадание в состав «Нью-Йорк Рейнджерс»

Кравцов прокомментировал непопадание в состав «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал непопадание в состав клуба.

«Не играть всегда плохо, поэтому после травм я пытаюсь восстановиться и подготовиться к играм. Может быть, я ещё не в лучшей форме, чтобы играть, не знаю.

Я стараюсь не думать о том, сколько игр я пропустил. Я использую тренировки, как способ становиться лучше, сильнее и увереннее с каждым днём. Я фокусируюсь на этом. Команда помогает мне. Мои товарищи по команде и тренеры усердно работают, чтобы я был готов к играм», — приводит слова Кравцова New York Post.

Напомним, ранее Кравцов пропускал матч с «Нэшвиллом» (1:2) из-за расстройства желудка, встречу с «Аризоной» (4:1) — из-за зубной инфекции. До этого 22-летний хоккеист в четырёх матчах сезона получил три травмы.

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