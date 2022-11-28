«Автомобилист» отыгрался с 1:3 и победил «Барыс» в овертайме

В Екатеринбурге завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу в овертайме со счётом 4:3 (1:3, 1:0, 1:0, 1:0) одержали хозяева.

На первой минуте матча счёт открыл форвард «Барыса» Никита Михайлис. Через четыре минуты преимущество гостей удвоил Егор Петухов. После этого тренерский штаб клуба из Екатеринбурга произвёл замену вратаря. Вместо Владимира Галкина, проводившего свою первую встречу с 8 ноября, в игру вступил Игорь Бобков. На 13-й минуте периода команды обменялись заброшенными шайбами. У хозяев забил Ник Эберт, у гостей — Энтони Луис с передач Линдена Вея и Ансара Шайхмедденова.

На девятой минуте второго периода сократил отставание до минимума форвард «Автомобилиста» Виктор Неучев с передачи Стефана Да Косты.

На 14-й минуте нападающий хозяев Павел Куликов сравнял счёт в матче.

В овертайме победу «Автомобилисту» принёс защитник Ник Эберт.

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В следующей игре «Автомобилист» сыграет с «Барысом» в гостях 2 декабря. Клуб из Казахстана в следующем матче 30 ноября сыграет с «Трактором» в гостях.